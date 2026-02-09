Noa Lang ve Dries Mertens’in şaşırtan kariyer yolculuğu

- Galatasaray, Napoli'den transfer ettiği Noa Lang'in, Dries Mertens ile aynı kariyer yolculuğunu izlediğini görüyor.
- İkisi de kariyerlerine PSV'de başlayıp Napoli'ye transfer oldular; ardından Galatasaray'a geldiler.
- Ancak Lang, Napoli'de fazla forma şansı bulamayınca Galatasaray'a erken geçiş yaptı.
Galatasaray'ın kış transfer dönemindeki ilk hamlesi Napoli'nin Hollandalı oyuncusu Noa Lang olmuştu.
Lang, kiralık olarak kadroya katılmıştı.
Son olarak Rizespor karşısında 2 asistle yıldızlaşan Lang'le ilgili dikkat çeken bir kariyer detayı gün yüzüne çıktı.
AYNI TAKIMLARDA OYNADILAR
Lang'in aynı Dries Mertens'te olduğu gibi benzer bir kariyer yolculuğu yaptığı görüldü.
Buna göre iki oyuncu da Hollanda ligi ekiplerinden PSV'de parlayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Mertens daha sonra İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olurken Lang'da da durum değişmedi.
MERTENS'İN İZİNDEN GİDİYOR
İki oyuncunun Napoli kariyerindeki tek fark ise Lang sezon başında geldiği İtalyan ekibinde çok fazla süre alamadı.
Napoli'de umduğunu bulamayan Lang bir kez daha Mertens'in yolunu izledi.
Hollandalı oyuncu Napoli'nin ardından Galatasaray'ın yolunu tuttu.
İşte 2 ismin kariyer yolculuğu...
Dries Mertens:
PSV - 2011
Napoli - 2013
Galatasaray - 2022
Noa Lang:
PSV - 2023
Napoli - 2025
Galatasaray - 2026