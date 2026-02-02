Domenico Tedesco'dan Jhon Duran sözleri!

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'a konuk oluyor.

Maçtan hemen önce sarı-lacivetlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Yeni transfer için "Fenerbahçe, kadrosunu Sidiki Cherif ile güçlendirdi. Bu oyuncunun oyun planlarında nasıl bir rol almasını bekliyor?" sorusuna cevap veren Tedesco, "Mutluyum onun gibi yetenekli bir oyuncunun transferinden dolayı. Hem potansiyelini hem kalitesini gösterdi. Onu bu kadar genç yaşta buraya getirdiğimiz için mutluyum. Burada olduğum için mutluyum." şeklinde cevap verdi.

"JHON, BİZİM OYUNCUMUZ"

Kadroda yer almayan Jhon Duran için konuşan deneyimli teknik adam, "Ben aynı yoldan ilerlemeye devam edeceğim. Söylentiler hakkında net bir yorum yapmayacağım. Jhon, bizim oyuncumuz. Ayağında bir ağrı hissediyor ve tedavisi devam ediyor. Tedavisi devam ettiği için kolay değil." ifadelerini kullandı.

"MAÇ BAŞLAYINCA GÖRECEĞİZ"

Guendouizi ile orta sahada ilk kez oynayacak olan Alvarez için açıklama yapan Tedesco "Nasıl bir dizilimle oynayacağımızı maç başlayınca göreceğiz. Edson Alvarez, geri döndüğü ve Guendouzi ile birlikte oynayacakları için mutluyum. Uzun süre bizimle birlikte olamadı. Onunla ve onsuz Fenerbahçe arasında fark var. Bizim oyun sistemimizde çok önemli. Ofansif bir anlayışla sahaya çıkıyoruz ve dengeye de ihtiyacınız var. Bu anlamda harika bir oyuncu. Uzun süredir yoktu. Bugün ne kadar süre alırsa yüzde yüzüne ulaşmak daha kolay olacaktır." şeklinde konuştu.

DURAN ZENIT YOLCUSU

Zenit, Fenerbahçe'nin kiralık golcüsü Jhon Duran'ın transferinde mutlu sona ulaştı.

Kolombiyalı golcü, Rus ekibiyle sözleşme imzalamak üzere St. Petersburg'a uçtu.

Duran'ın salı günü sağlık kontrolünden geçmesi beklenirken, Zenit'in hem oyuncu hem de Al Nassr ile tüm şartlarda anlaşma sağladığı öğrenildi.

Anlaşmaya göre Zenit, Kolombiyalı futbolcuyu sezon sonuna kadar ücretsiz olarak kiralayacak.

Sözleşmede 35 milyon euroluk satın alma opsiyonu da yer alacak.

Zenit, Duran için 4 milyon euro ödeme yaparken, oyuncunun maaşının kalan 6 milyon Euro'luk kısmı Al Nassr tarafından karşılanacak.