Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrolünden geçirdi

Devre arası transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe, 5. hamlesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Anthony Musaba, Mert Günok, Matteo Guendouzi ve Sidiki Cherif'i renklerine bağlayan sarı-lacivertliler sıradaki transferini orta saha yapacak.

KONTROLDEN GEÇTİ

Sarı-lacivertliler, Fransız yıldız N'Golo Kante ve kulübü Al Ittihad ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Suudi Pro Lig Yönetimi'nden transfer onayı beklerken, N'Golo Kante'yi Cidde'de sağlık kontrolünden geçirdi.

Suudi Pro Lig Yönetimi'nden onay bekleyen sarı-lacivertliler, zaman kazanmak adına Kante için sağlık kontrolü hamlesinde bulundu.

TRANSFERE ONAY VERDİLER

Fenerbahçe'nin Kante'yi sağlık kontrolünden geçirmesinin ardından Suudi Arabistan Lig Yönetimi'nden de Fransız yıldızın Fenerbahçe'ye transferine onay verildi.

BENZEMA VE EN-NESYRI

Al Ittihad forması giyen Karim Benzema, Al Hilal'e transfer oluyor. Benzema, Al Hilal ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Benzema'nın Al Hilal'e transferinin ardından Al Ittihad'den Kante transferinde Youssef En-Nesyri'yi de kullanacak.

Youssef En-Nesyri, Al Ittihad'ın teklifini kabul etti.

SEZON PERFORMANSI

Al Ittihad forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan 34 yaşındaki isim, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

2 TRANSFER İÇİN DAHA ONAY!

Benzema ve En-Nesyri transferleri için Suudi Pro Lig Yönetimi'nden de onay çıktı.