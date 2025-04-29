Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasının günü ve saati belli oldu

Haber Merkezi
TFF, Süper Lig'in 35. haftasının maç programını duyurdu.
Rams Başakşehir-Fenerbahçe maçı 9 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de, 10 Mayıs Cumartesi Trabzonspor-Galatasaray 19.00'de, 11 Mayıs Pazar Beşiktaş-Adana Demirspor 19.00'da oynanacak.
9 Mayıs Cuma:
20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe
20.00 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor
10 Mayıs Cumartesi:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor - Çaykur Rizespor
16.00 İkas Eyüpspor - Kasımpaşa
19.00 Trabzonspor - Galatasaray
11 Mayıs Pazar:
16.00 Sivasspor - Bodrum FK
19.00 Göztepe - Hatayspor
19.00 Beşiktaş - Adana Demirspor
12 Mayıs Pazartesi:
20.00 Kayserispor - Antalyaspor
Ayrıntılar gelecek...
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