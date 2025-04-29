Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasının günü ve saati belli oldu
Haber Merkezi

TFF, Süper Lig'in 35. haftasının maç programını duyurdu.

Rams Başakşehir-Fenerbahçe maçı 9 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de, 10 Mayıs Cumartesi Trabzonspor-Galatasaray 19.00'de, 11 Mayıs Pazar Beşiktaş-Adana Demirspor 19.00'da oynanacak.

9 Mayıs Cuma:

20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe

20.00 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor

10 Mayıs Cumartesi:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor - Çaykur Rizespor

16.00 İkas Eyüpspor - Kasımpaşa

19.00 Trabzonspor - Galatasaray

11 Mayıs Pazar:

16.00 Sivasspor - Bodrum FK

19.00 Göztepe - Hatayspor

19.00 Beşiktaş - Adana Demirspor

12 Mayıs Pazartesi:

20.00 Kayserispor - Antalyaspor

Ayrıntılar gelecek...

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Can Badak
Editor