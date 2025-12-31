Abone ol: Google News

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayınlama Tarihi: 31.12.2025 08:36
  • Trabzonspor, Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla devam ediyor.
  • Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanlarda pas ve taktik çalışmaları öne çıkıyor.
  • Bordo-mavililer, antrenmanlarına yarın devam edecek.

Trabzonspor, Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te yapacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ilk antrenmanda oyuncular, salonda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yaptı.

Futbolcular, günün ikinci antrenmanını da pas ve taktik çalışmasıyla tamamladı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Bordo-mavililer, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

