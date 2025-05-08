Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

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Süper Lig'de heyecan sürüyor...

Süper Lig'de 35. hafta, 9 Mayıs Cuma günü oynanacak iki maçla başlayacak.

Haftanın açılışında Başakşehir-Fenerbahçe ve Gaziantep FK-Alanyaspor maçları oynanacak.

DEV MAÇTA HAKEM ATİLLA KARAOĞLAN OLDU

Süper Lig'de haftanın dev maçı ise Trabzon'da oynanacak.

Lider Galatasaray ile Trabzonspor, Türkiye Kupası finali öncesinde Papara Park'ta sahaya çıkacak.

Trabzonspor-Galatasaray mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u ağırlayacağı hafta 12 Mayıs Pazartesi günü oynanacak Kayserispor-Antalyaspor maçıyla sona erecek.

DİĞER MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER

Öte yandan Süper Lig'de 35. hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri şöyle: