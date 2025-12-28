Abone ol: Google News

Trabzonspor, Giresun Sanayispor karşısında iki golle güldü

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Giresun Sanayispor'u 2-0 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 28.12.2025 16:24
Trabzonspor, Giresun Sanayispor karşısında iki golle güldü
  • Trabzonspor, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Giresun Sanayispor'u 2-0 yendi.
  • İlk golünü Katrina Bioqkaj, ikinci golünü ise Donjeta Halilaj attı.
  • Bu sonuçla, bordo-mavili ekip deplasmandan galibiyetle döndü.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Giresun Sanayispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Giresun 75. Yıl Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısında bordo-mavili ekip, Katrina Bioqkaj'ın golüyle 1-0 öne geçti.

KAZANAN TRABZONSPOR

Trabzonspor, ikinci yarıda Donjeta Halilaj'ın attığı golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Eshspor Haberleri