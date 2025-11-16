Abone ol: Google News

Trabzonspor, Hakkarigücü'nü iki golle geçti

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hakkarigücü'nü 2-1 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 16.11.2025 17:17
Trabzonspor, Hakkarigücü'nü iki golle geçti
  • Trabzonspor, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Hakkarigücü'nü 2-1 mağlup etti.
  • İlk yarıda Chioma Olise ve Donjeta Halilaj’ın golleriyle Trabzonspor 2-0 öne geçti.
  • Hakkarigücü, Elif Kesgin'le farkı azalttı ancak maç 2-1 Trabzonspor'un galibiyetiyle sona erdi.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Hakkarigücü ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. 

Merzan Şehir Stadı'nda zaman zaman etkili olan kar yağışı altında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 34. dakikada Chioma Olise ve 45. dakikada Donjeta Halilaj'ın attığı gollerle 2-0 üstün tamamladı.

Hakkarigücü, Elif Kesgin'in 72. dakikada kaydettiği golle farkı bire indirdi: 1-2.

TRABZONSPOR, GALİP GELDİ

Maçın kalan bölümünde skorda bir değişiklik olmadı ve Trabzonspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Eshspor Haberleri