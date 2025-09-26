Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti!

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanla tamamladı.

KAMP KADROSU

Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket eden kafilede şu isimler yer aldı:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Erol Can Çolak, ⁠Wagner Pina, Arif Boşluk, ⁠Stefan Savic, ⁠Serdar Saatçı, ⁠Arseniy Batagov, ⁠Rayyan Baniya, Salih Malkoçoğlu, ⁠Christ Inao Oulai, ⁠Tim Jabol Folcarelli, ⁠Ozan Tufan, ⁠Boran Başkan, ⁠Oleksandr Zubkov, ⁠Edin Visca, ⁠Ernest Muçi, ⁠Cihan Çanak, ⁠Kazeem Olaigbe, ⁠Felipe Augusto, ⁠Paul Onuachu, ⁠Danylo Sikan

MEHMET TÜRKMEN YÖNETECEK

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.