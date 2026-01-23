Trabzonspor - Kasımpaşa: Muhtemel 11'ler

- Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile Papara Park'ta karşılaşacak.
- Bordo-mavililer, 38 puanla üçüncü sırada yer alırken Kasımpaşa ise 16 puanla 14. sırada bulunuyor.
- Trabzonspor, çıkışını sürdürerek zirve takibini devam ettirmek istiyor.
Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve hakem Ali Yılmaz yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Onuachu
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Kerem, Cem, Ben Ouanes, İrfan Can, Diabate, Gueye
MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Ligin 18 haftasında 11 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 38 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.
Süper Lig'de geçen hafta Kocaelispor deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle 2 hafta sonra 3 puan sevinci yaşayan bordo-mavililer, çıkışını Kasımpaşa karşısında da sürdürerek zirve yolunda yara almak istemiyor.
Ligde oynadığı 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Kasımpaşa 16 puanla 14. sırada yer alıyor. Son 5 maçında galibiyet yaşayamayan lacivert-beyazlı ekip, ligin ikinci yarısına Antalyaspor beraberliğiyle başladı.