Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek şampiyon olduğu 2021-2022 sezonundan sonraki en iyi lig başlangıcını yaptı.

Yayınlama Tarihi: 03.10.2025 21:57
Trabzonspor, Kayserispor'u 4 golle geçti

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u ağırladı.

Mücadeleyi 4-0'lık skorla kazanmayı başaran Trabzonspor'un gollerini 12. dakikada Okay Yokuşlu, 53. dakikada Felipe Augusto, 56. dakikada Oleksandr Zubkov ile 90+5. dakikada penaltıdan Paul Onuachu kaydetti.

Bu sonuçla puanını 17 yapan Trabzonspor, milli aranın ardından Rizespor deplasmanına gidecek.

5 puanda kalan Kayserispor ise Samsunspor'u konuk edecek.

ŞAMPİYONLUK SONRASI EN İYİ SEZON BAŞLANGICI

Uzun aradan sonra şampiyonluk hasretini sonlandırdığı 2021-2022 sezonun ilk 7 haftasında 15 puan toplayan Trabzonspor, şampiyonluk sezonun ardından en iyi başarıyı bu yıl gösterdi.

Trabzonspor, bu sezonun ilk 8 haftasında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Ligde son dönemlerde puan olarak en iyi dönemini geçiren Trabzonspor, zirve yarışında yer almayı da başardı.

