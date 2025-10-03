Trabzonspor, Kayserispor'u 4 golle geçti Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek şampiyon olduğu 2021-2022 sezonundan sonraki en iyi lig başlangıcını yaptı.