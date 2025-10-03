Trabzonspor, Kayserispor'u 4 golle geçti

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u ağırladı.
Mücadeleyi 4-0'lık skorla kazanmayı başaran Trabzonspor'un gollerini 12. dakikada Okay Yokuşlu, 53. dakikada Felipe Augusto, 56. dakikada Oleksandr Zubkov ile 90+5. dakikada penaltıdan Paul Onuachu kaydetti.
Bu sonuçla puanını 17 yapan Trabzonspor, milli aranın ardından Rizespor deplasmanına gidecek.
5 puanda kalan Kayserispor ise Samsunspor'u konuk edecek.
ŞAMPİYONLUK SONRASI EN İYİ SEZON BAŞLANGICI
Uzun aradan sonra şampiyonluk hasretini sonlandırdığı 2021-2022 sezonun ilk 7 haftasında 15 puan toplayan Trabzonspor, şampiyonluk sezonun ardından en iyi başarıyı bu yıl gösterdi.
Trabzonspor, bu sezonun ilk 8 haftasında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Ligde son dönemlerde puan olarak en iyi dönemini geçiren Trabzonspor, zirve yarışında yer almayı da başardı.