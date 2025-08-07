Trabzonspor, Kazeem Olaigbe transferini resmen açıkladı

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Rennes forması giyen 22 yaşındaki Kazeem Olaigbe'yi duyurdu.

Sol kanat transferi için bir süredir arayışta olan bordo-mavililer; Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Wagner Pina'dan sonra 4. transferinde de mutlu sona ulaştı.

5 YILLIK İMZAYI ATTI

Bordo-mavililer, Belçikalı sol kanat oyuncusunun mali detaylarını KAP'a bildirdi.

Buna göre Trabzonspor, Kazeem Olaigbe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo-Mavililer 22 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibine 5 milyon euroyu 3 taksit halinde ödeyecek.

TRABZONSPOR DUYURDU

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-"Profesyonel futbolcu Kazeem Aderemi J. Olaigbe'nin, Kulübümüze kesin transferi konusunda Stade Rennais FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Stade Rennais FC'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 5.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %15'i ödenecektir. Profesyonel futbolcu Kazeem Aderemi J. Olaigbe ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2025-2026 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret, 2026-2027 futbol sezonu için 1.350.000.-EUR garanti ücret, 2027-2028 futbol sezonu için 1.400.000.-EUR garanti ücret, 2028-2029 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret, 2029-2030 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."

VİDEOLU PAYLAŞIM DA GELDİ

Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 10 maça çıktı ve 2 asist katkısında bulundu.

Öte yandan 22 yaşındaki futbolcunun transferi bordo mavili takımın sosyal medya hesaplarından hazırlanan bir video ile de duyuruldu.