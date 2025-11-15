Trabzonspor kuvvet çalıştı

- Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına kuvvet çalışmasıyla başladı.
- Milli oyuncular ve sakat futbolcular antrenmana katılmadı.
- Takım, çalışmalarını gün içinde ikinci bir antrenmanla sürdürecek.
Trabonspor'da Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.
İKİNCİ ANTRENMANLA DEVAM EDECEK
Antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra tedavileri devam eden Savic, Batagov, Serdar, Taha Emre İnce, Salih Malkoçoğlu ile Nwakaeme katılmadı.
Bordo-mavili takım hazırlıklarına, bugün 16.00’da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.