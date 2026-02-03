Trabzonspor, Oleksandr Zubkov’un son durumunu açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Bu maçın ikinci yarısında ise konuk takım bordo-mavililere kötü bir haber gelmişti.

Karadeniz ekibinin Ukraynalı hücum oyuncusu Oleksandr Zubkov, sakatlık geçirerek yerini 69. dakikada Umut Nayir'e bırakmıştı.

"TEDAVİSİNE SAĞLIK EKİBİMİZCE BAŞLANMIŞTIR"

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcu Oleksandr Zubkov’un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 20. haftasında oynadığımız Antalyaspor maçında, sol alt baldır kas grubunda ağrı hissetmesi üzerine oyundan çıkan oyuncumuz Oleksandr Zubkov’un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda alt arka adale dış kısmında kas yaralanması ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." dedi.

FENERBAHÇE MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

Zubkov, sakatlığı nedeniyle kupadaki Fethiyespor ve ligdeki Samsunspor maçlarını kaçıracak.

29 yaşındaki futbolcunun 14 Şubat'ta Fenerbahçe'ye karşı oynanacak maça yetişip yetişmeyeceği tedaviye vereceği tepkiye göre netlik kazanacak.

TRABZONSPOR FORMASINI 43 KEZ GİYDİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya katılan 29 yaşındaki isim, Trabzonspor'da 43 resmi maça çıktı.

7.5 milyon euro piyasa değeri bulunan Zubkov, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 12 asistle mücadele etti.