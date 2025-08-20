Trabzonspor, Oulai transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Christ Inao Oulai transferinde mutlu sona ulaştı...

Bordo-mavililer, Fildişili oyuncuyu 5.5 milyon euro transfer ücreti karşılığında Bastia'dan transfer ettiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na duyurdu.

Trabzonspor, bu transfer ücretini 4 taksit halinde ödeyecek.

RESMİ DUYURU GELDİ

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyuna Duyuru



Profesyonel futbolcu Christ Inao Oulai'nin, kulübümüze kesin transferi konusunda SC Bastia ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır."

5 YILLIK İMZAYI ATTI: 2.6 MİLYON EURO KAZANACAK

Öte yandan Fransız ekibi Bastia, oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay elde edecek.

Oulai ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalayan Trabzonspor, Fildişili oyuncuya 5 yıl için toplam 2.6 milyon euro maaş ödemesi yapacak.