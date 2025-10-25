Trabzonspor sahasında hata yapmadı: Eyüpspor'u 2 golle geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Maça etkili başlayan konuk ekip Eyüpspor, ilk dakikalarda gole yaklaşan taraf oldu.

Orta sahada topu alan Calegari’nin sert şutunda kaleci Onana uzanarak topu kornere çeldi. Kamerunlu eldiven, maç boyunca yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tuttu.

AUGUSTO PERDEYİ AÇTI

25. dakikada Trabzonspor baskısını sonuçlandırdı. Folcarelli’nin presle kazandığı topu ceza sahasına hareketlenen Felipe Augusto’ya aktarmasıyla Brezilyalı futbolcu kaleciyle karşı karşıya kaldı ve net bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

ONANA KALESİNDE DEVLEŞTİ

Eyüpspor gole yaklaştı ama Onana izin vermedi

18. dakikada Serdar Gürler’in şutu az farkla üstten auta çıktı. 40. dakikada ise Thiam’ın ortasında arka direkte boş kalan Yalçın’ın vuruşunu Onana son anda çıkararak farkın kapanmasına engel oldu.

OULAİ'DEN KLAS DOKUNUŞ

İkinci yarıya da tempolu başlayan Trabzonspor, farkı ikiye çıkaran golü 51. dakikada buldu. Orta sahada topu kapan Christ Oulai, birebirde rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi ve penaltı noktası civarından yaptığı şık vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0.

ONUACHU ŞANSSIZDI

70. dakikada Muçi’nin pasında Mustafa’nın sol kanattan yaptığı ortada Onuachu topukla vuruşunu yaptı ancak kaleci gole geçit vermedi.

Kalan dakikalarda iki takım da skoru değiştiremedi ve mücadele Trabzonspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

HAFTAYA RAKİP GALATASARAY

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 4. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 23'e yükseltti ve maç fazlasıyla birlikte lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Bu sezon 6. mağlubiyetini alan Eyüpspor ise, 8 puanda kaldı ve 15. sırada konumlandı.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Eyüpspor ise Antalyaspor'u konuk edecek.