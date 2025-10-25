Trabzonspor-Eyüpspor maçında yürekleri ağza getiren an: Luccas Claro sedyeyle sahayı terk etti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile ikas Eyüpspor, Papara Park’ta karşılaştı.

Maçın 27'nci dakikasında ceza sahası içinde gerçekleşen bir pozisyon sırasında Brezilyalı oyuncunun ayak bileği ciddi şekilde döndü.

KIRIK ŞÜPHESİ VAR

34 yaşındaki Claro, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından kırık şüphesiyle sahayı sedyeyle terk etti.

Olay sonrası statta bulunan taraftarlar, oyuncuya alkışlarla destek verdi.

TRABZONSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Trabzonspor kulübü, Luccas Claro için sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajı yayımladı:

Takımımızın, İKAS Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmanın 27. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşayan Luccas Claro’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Claro’ya acil şifalar diler, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.