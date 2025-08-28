Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Bu bölümde ısınma ve dar alanda pas yapan oyuncular, daha sonra taktik çalışmaya geçti.

İDMANA KATILMAYANLAR

Antrenmana sakatlıkları süren Anthony Nwakaeme ve genç kaleci Onuralp Çevikkan katılmadı.

FOLCARELLI TAKIMLA ÇALIŞTI

Antalyaspor maçında sakatlanarak devre arasında oyundan çıkan Tim Jabol Folcarelli ise takımla çalışmalara başladı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.