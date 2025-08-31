Trabzonspor - Samsunspor maçının muhtemel 11'leri

Milli ara öncesinde Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor, Akyazı’da karşı karşıya gelecek. Dev mücadelede hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.

TRABZONSPOR TARİHE GEÇTİ

Lige üçte üç yaparak başlayan Trabzonspor, Kocaelispor, Kasımpaşa ve Antalyaspor’u 1-0’lık skorlarla mağlup etti. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, kulüp tarihinde ilk kez sezonun ilk üç maçını gol yemeden kazanan takım oldu.

Derbi öncesi Trabzonspor’da Nwakaeme, Barisic, Onuralp Çevikkan ve Cihan Çanak sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

SAMSUNSPOR EKSİKSİZ GELİYOR

Samsunspor ise lige Gençlerbirliği ve Kocaelispor galibiyetleriyle başladı. Avrupa arenasında Panathinaikos’a elenerek yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek kırmızı-beyazlılarda eksik oyuncu bulunmuyor.

Karadeniz derbisi, Papara Park’ta pazar akşamı saat 21.30’da başlayacak ve mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Zubkov, Folcarelli, Okay, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Musaba, Holse, Emre, Mouandilmadji.