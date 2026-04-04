Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır sözleri

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Kritik maçta Uğurcan Çakır detayı dikkat çekiyor.

Milli eldiven, Galatasaray formasıyla ilk kez Trabzonspor'a karşı forma giyecek.

Karşılaşma öncesi bordo-mavili ekibin taraftarları, Galatasaray’ın konakladığı otelin Uğurcan Çakır'a yönelik pankartlar astı.

Pankartların yanına Çakır'ın maketini de asan Trabzonspor taraftarına derbi öncesi milli kaleciyi sorduk.

"UĞURCAN İLK DEFA GALATASARAY FORMASIYLA GELECEK, NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

Trabzon sokaklarında derbinin nabzını tutan muhabirimiz Hazal Palavar, bordo-mavili taraftarlara, "Uğurcan Çakır buraya ilk defa Galatasaray formasıyla gelecek. Ne söylemek istersiniz?" diye sordu.

Bazı taraftarlar Çakır'ın tebrik edilmesi gerektiğini savunurken bazıları da milli kaleciye yönelik tepkilerini dile getirdi.

İşte Trabzonspor taraftarının Uğurcan Çakır'la ilgili görüşleri...