Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a küfürlü tepki!

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor ile mücadele edecek.

Bu önemli müsabakanın öncesinde ise sezon başında bordo-mavililerden rekor bonservis bedeliyle sarı-kırmızılı takıma imza atan Uğurcan Çakır için protesto edildi.

KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATLAR YAPILDI

Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi sahaya çıkan Uğurcan Çakır'a küfürlü tezahüratlarda bulundu.

Trabzonspor'da uzun yıllar forma giyen ve kaptanlık yapan Uğurcan Çakır'a yönelik bu tepki sosyal medyada çok konuşuldu.

'UĞURCAN ÇAKIR'LI DOLAR GETİRDİLER

Öte yandan Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne gelen bir Trabzonspor taraftarının, üstünde Uğurcan Çakır fotoğrafı bulunan dolarlar getirmesi dikkat çekti.

TARAFTARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Bu arada Uğurcan Çakır, UltrAslan tribünü önüne giderek taraftar grubuyla fotoğraf çektirdi.