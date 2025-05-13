Haberler



Futbol



Trabzonspor, Türkiye Kupası finali için Gaziantep’te

Trabzonspor, Türkiye Kupası finali için Gaziantep’te Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, kritik mücadele öncesi Gaziantep’e geldi.