Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nde finalde!

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Trabzonspor U19 ile Salzburg U19 karşı karşıya geldi.
İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan Colovray Spor Merkezi'nde oynanan mücadeleyi temsilcimiz Trabzonspor 2-1'lik skorla kazandı.
Salzburg, 39. dakikada Oliver Lukic ile penaltı vuruşundan faydalanamadı.
GENÇLERİN BÜYÜK BAŞARISI
Trabzonspor'u öne geçiren golü 73. dakikada Yiğit Keml Turan kaydetti.
Salzburg, 85. dakikada John Mellberg'in golüyle eşitliği sağladı.
FİNALDEYİZ!
Trabzonspor, 89. dakikada Boran Başkan'ın golüyle finale yükseldi.
Öte yandan Trabzonspor'un gençleri, UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselen ilk takım olma başarını gösterdi.
FİNAL 28 NİSAN'DA
AZ Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibi, Trabzonspor'un finaldeki rakibi olacak.
Final maçı 28 Nisan 2025'te yine Colovray Stadyumu'nda oynanacak.
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