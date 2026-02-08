Abone ol: Google News

Trabzonspor - Ünye Kadın SK maçında gol sesi çıkmadı

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Trabzonspor ile Ünye Kadın SK 0-0 berabere kaldı.

Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 16:27
  • Trabzonspor ile Ünye Kadın SK, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. haftasında karşılaştı.
  • Maç, Kadir Özcan Tesisleri'nde oynandı ve ilk yarı golsüz sona erdi.
  • İkinci yarıda da skor değişmedi ve karşılaşma 0-0 bitti.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Trabzonspor ile Ünye Kadın SK karşı karşıya geldi.

Bordo-mavilerin ev sahipliğinde Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

GOL SESİ ÇIKMADI

İkinci yarıda da eşitlik bozulmadı ve karşılaşma, 0-0 beraberlikle tamamlandı.

