Trabzonspor - Ünye Kadın SK maçında gol sesi çıkmadı

- Trabzonspor ile Ünye Kadın SK, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. haftasında karşılaştı.
- Maç, Kadir Özcan Tesisleri'nde oynandı ve ilk yarı golsüz sona erdi.
- İkinci yarıda da skor değişmedi ve karşılaşma 0-0 bitti.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Trabzonspor ile Ünye Kadın SK karşı karşıya geldi.
Bordo-mavilerin ev sahipliğinde Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
GOL SESİ ÇIKMADI
İkinci yarıda da eşitlik bozulmadı ve karşılaşma, 0-0 beraberlikle tamamlandı.