Trabzonspor'a Galatasaray karşısında tek gol yetti

- Trabzonspor, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray'ı 1-0 yendi.
- Maçın tek golünü 73. dakikada Natalia Oleszkiewicz attı.
- Mücadele Trabzonspor'un galibiyetiyle tamamlandı.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
KAZANAN TRABZONSPOR
İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor, 73. dakikada Natalia Oleszkiewicz'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.