Trabzonspor'a Galatasaray karşısında tek gol yetti

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 17:28
  • Trabzonspor, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray'ı 1-0 yendi.
  • Maçın tek golünü 73. dakikada Natalia Oleszkiewicz attı.
  • Mücadele Trabzonspor'un galibiyetiyle tamamlandı.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

KAZANAN TRABZONSPOR

İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor, 73. dakikada Natalia Oleszkiewicz'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

