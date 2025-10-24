Trabzonspor'da 1 formaya 3 aday

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de ilk 9 haftada 20 puan toplayan ve ikinci sırada yer alan Trabzonspor'da kadro istikrarı da yakalandı.

Teknik direktör Fatih Tekke, geçtiğimiz sezonlarda bir türlü ideal 11'ini bulamayan Fırtına'da, bu sorunu çözdü.

Cumartesi günü oynanacak Eyüpspor maçında da ilk 11'de oynayacak 10 isim belli.

TEKKE İDEAL 11'İNİ BELİRLİYOR

Kalede Onana, geri dörtlüde Pina-Savic-Batagov-Mustafa olacak.

Orta sahanın merkezinde Folcarelli ile Oulai'nin yerleri garanti.

İleri uçta Onuachu'nun yanı sıra son maçların yıldızı Augusto ve sakatlık problemi tamamen çözülen Zubkov forma giyecek. Son formaya 3 aday var; Okay Yokuşlu, Olaigbe ve Muçi...

TERCİHE GÖRE SİSTEM

Okay, 11'de olursa merkezde 3 orta saha ile başlanacak. Muçi'nin 11'e dönmesi halinde Polonyalı yıldız 10 numara pozisyonunda görev alacak.

Fatih Tekke'nin tercihi Olaigbe olursa, sol kenarda Nijeryalı yıldız, forvet arkasında Augusto forma giyecek. Dolayısıyla son forma için tercih edilecek isimle birlikte formasyon da değişecek.