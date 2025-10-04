Trabzonspor'da Andre Onana fırtınası

Trabzonspor’un Manchester United’tan kiraladığı Andre Onana, Kayserispor maçında kalitesini bir kez daha gösterdi.

Uğurcan Çakır sonrası eldivenlerin yeni sahibi olan 29 yaşındaki Kamerunlu yıldız, ilk yarıda adeta devleşti.

KALESİNDE DEVLEŞTİ

Fırtına, 1-0’ı yakalamasına rağmen kalesinde üst üste pozisyonlar verirken, takımını ayakta tutan isim Onana’ydı...

Tam 5 kurtarışla ilk yarıyı tamamlayan Onana, tribünlerden büyük alkış aldı.

Başarılı file bekçisi, yüzde 88’lik pas isabet oranıyla da fark yarattı.

"İYİ BİR TAKIMIZ VE BUNU HERKESE GÖSTERECEĞİZ"

Mücadele sonrası konuşan yıldız kaleci “Benim işim kaleyi savunmak. Sadece bunu yaptım. Ön tarafta da takım arkadaşlarım gerekeni yaptı ve golleri attı. Kazandığımız için mutluyuz. Milli maç arasına moralli şekilde giriyoruz. Ligin devamında üzerine koyarak devam edeceğiz. İyi bir takımız ve bunu herkese göstereceğiz” ifadelerini kullandı.