Trabzonspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları devam etti

- Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını Fatih Tekke yönetiminde sürdürdü.
- Nwakaeme, Savic ve Batagov sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalıştı.
- Batagov'un durumu yarın netleşecek.
Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.
Bordo-mavililer, bu bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas ve taktik çalıştı.
TAKIMDAN AYRI ÇALIŞANLAR
Uzun süreli sakatlığı devam eden Nwakaeme, Savic ve Batagov, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
YARIN NETLİK KAZANACAK
Antrenman öncesi gazetecilerle sohbet eden Fatih Tekke, Batagov'un bu hafta forma giyip giyemeyeceğinin yarın netlik kazanacağını söyledi.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.