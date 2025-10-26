Trabzonspor'da Felipe Augusto fırtınası

- Felipe Augusto, Trabzonspor'un Eyüpspor'u 2-0 yendiği maçta da gol atarak üst üste dördüncü maçında gol sevinci yaşadı.
- Brezilyalı forvet, taraftarın büyük beğenisini kazanarak Süper Lig'de dikkat çeken bir performans sergiliyor.
- Felipe'nin bu golü, kariyerinde yakaladığı en uzun gol serisini oluşturdu.
Süper Lig'in 10. haftasında, Trabzonspor sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederken Felipe Augusto gollerine devam etti.
Bordo-Mavili ekibin 21 yaşındaki futbolcusu, performansıyla parmak ısırtmaya devam ediyor.
Augusto, form grafiğiyle taraftarın beğenisini kazanırken Süper Lig'e damga vuran bir performans sergiledi.
TRABZON'UN PERFORMANSIYLA PARMAK ISIRTAN GOLCÜSÜ...
Karşılaşmanın 12. dakikasında Folcarelli’nin pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Augusto, yaptığı vuruşla topu Felipe Monterio’nun solundan ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Brezilyalı, bu golle birlikte kariyerinin en uzun gol serisini yakaladı.
ÜST ÜSTE 4 MAÇTIR ATIYOR
Üst üste 4 lig maçında da rakip fileleri havalandıran genç yıldız, Süper Lig'deki gol sayısını da 5'e çıkardı.
1.87 boyundaki golcü futbolcu, sırasıyla Fatih Karagümrük, Kayserispor, Rizespor ve Eyüpspor maçlarında gol sevinci yaşadı.