Trabzonspor'da Kayserispor mesaisi devam etti

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Kayserispor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Pazartesi günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, oyuncular ısınma çalışması yaptı.
5'e 2 ile devam eden antrenman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi