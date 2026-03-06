Abone ol: Google News

Trabzonspor'da Kayserispor mesaisi devam etti

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Kayserispor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Pazartesi günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, oyuncular ısınma çalışması yaptı.

5'e 2 ile devam eden antrenman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

