Trabzonspor'da Oulai'nin performansı beğeni topladı

Trabzonspor'un sezon başında Fransa Ligue 2 takımı Bastia’dan transfer ettiği Christ Inao Oulai, kısa sürede kalitesini gösterdi.

Cezası nedeniyle ilk 4 maçta forma giyemeyen Oulai, formasına kavuştuktan sonra fark yaratmaya başladı.

ORTA SAHADA TAKIMI YÖNLENDİREN İSİM OLDU

19 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, geride kalan 3 haftada oyun bilgisi ve soğukkanlılığıyla orta sahada takımı yönlendiren isim olarak dikkat çekti.

2-1 kazanılan Rizespor maçında da etkili futboluyla alkış toplayan Ouali, ilk golde oyunun yönünü değiştirerek atağı başlattı, ikinci golün ise asistini yaptı.

Genç oyuncunun kısa süredeki etkisi, Teknik Direktör Fatih Tekke başta olmak üzere camianın da takdirini kazandı.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKMEYE BAŞLADI

Öte yandan cezası nedeniyle ligdeki ilk 4 maçta forma giyemeyen 19 yaşındaki futbolcu, son 3 müsabakada 2 asist yaparak parladı.

Oulai, Trabzonspor'a 5 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında Bastia'dan transfer olmuş ve bordo-mavililerle 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

19 YAŞINDAKİ FUTBOLCULAR İÇİNDE EN ÇOK ASİST YAPANI

Son olarak ise Oulai, Avrupa’nın Top 10 liginde şu ana kadar en çok asist yapan 19 yaşındaki futbolcular arasında ilk sırada alıyor.

İşte sıralama...

-Christ Inao Oulai: 2 (3 maç)

-Victor Froholdt: 2 (8 maç)

-Johan Manzambi: 2 (5 maç)

-Robin van Cruijsen: 2 (8 maç)