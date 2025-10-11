Abone ol: Google News

Trabzonspor'da Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Yayınlama Tarihi: 11.10.2025 19:54
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki sabah antrenmanında oyuncular, ısınma çalışması gerçekleştirildi.

İDMANDAN NOTLAR

Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.

Akşam antrenmanında ise oyuncular 5'e 2 ve şut çalışması yaptı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenman maçıyla hazırlıklarına devam edecek.

