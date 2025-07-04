Trabzonspor'da sabah idmanı tamamlandı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzon’da sürdüren bordo-mavililer, günün ilk antrenmanını sabah 10.00’da yaptığı çalışmayla tamamladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.
Saha bölümünde pas üzerine yoğunlaşan bordo-mavililer, idmanı sonuçlandırma çalışmalarıyla tamamladı.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Trabzonspor, hazırlıklarına bugün saat 17.00’de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.