Trabzonspor’da sakatlıklar can sıktı

DHA

Süper Lig'i 51 puanla 7’nci sırada tamamlayan Trabzonspor’da 2024-25 sezonunda yaşanan sakatlıklar, bordo-mavili ekibin sezon içindeki performansını ve istikrarını olumsuz yönde etkiledi.

Özellikle savunma hattında yaşanan eksiklikler nedeniyle Trabzonspor kadro istikrarını sağlamakta güçlük çekti.

STEFAN SAVIC

Savunma hattında en fazla sakatlık yaşayan oyuncuların başında Stefan Savic geldi.

Karadağlı stoper, sezon başında yaşadığı kas sakatlıkları nedeniyle Süper Lig’de yalnızca 13 maçta forma giyebildi ve toplamda 841 dakika sahada kaldı.

Sakatlığı nedeniyle 23 maçta takımını yalnız bırakan Savic, toplamda 193 gün takımdan ayrı kaldı.

UEFA Avrupa Ligi Elemeleri’nde 1, Konferans Ligi Elemeleri’nde 2 ve Türkiye Kupası’nda 4 maçta görev yapan Savic, toplamda 20 maçta 1423 dakika süre aldı.

SERDAR SAATÇI

Yeni transferlerden Serdar Saatçı da yaşadığı kas yaralanması ve diğer sakatlıkları nedeniyle 54 gün takımdan ayrı kaldı.

Süper Lig’de 11 maçta 571 dakika süre alan genç oyuncu, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri’nde 1 ve Türkiye Kupası’nda 2 maç olmak üzere toplamda 14 maçta 776 dakika sahada kaldı.

ARSENIY BATAGOV

Ukraynalı savunma oyuncusu Arseniy Batagov ise vize sorunları nedeniyle sezonun ilk maçını kaçırmasının ardından sakatlıklardan kurtulamadı.

Sezon boyunca kasık sakatlığı, adductor sakatlığı, kas yaralanması ve kısmi kas kopması gibi sorunlar yaşayan Batagov, toplamda 82 gün takımdan uzak kaldı.

Süper Lig’de 18 maçta 1620 dakika görev yapan Batagov, Türkiye Kupası’nda da 5 maçta forma giyerek toplamda 23 maçta 2025 dakika süre aldı.

ANTHONY NWAKAEME

Trabzonspor’un hücum hattındaki oyuncuları da sakatlıklardan nasibini aldı. Sezon başında takıma yeniden katılan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme, kas yaralanması, alt baldır sakatlığı, diz ödemi, kasık sakatlığı ve antrenman eksikliği nedeniyle 138 gün sahalardan uzak kaldı. Nwakaeme, Süper Lig’de 20 maçta 1344 dakika, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri’nde 4, Türkiye Kupası’nda 3 olmak üzere toplamda 27 maçta 1651 dakika süre aldı.

DENIS DRAGUS

Bordo-mavili takımda Denis Draguş da yaşadığı bağ yaralanması, kas sakatlığı ve antrenman eksikliği nedeniyle 110 gün takımdan ayrı kaldı.

Süper Lig’de 18 maçta 914 dakika forma giyen Draguş, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri’nde 4, Konferans Ligi Elemeleri’nde 2 ve Türkiye Kupası’nda 2 maçta oynayarak toplamda 26 maçta 1296 dakika sahada kaldı.

Draguş’un sezon boyunca yaşadığı sakatlıklar, Trabzonspor’un hücum hattında önemli bir eksiklik oluşturdu.

Özellikle kritik dönemde sahalardan uzak kalan oyuncu, sezon sonuna doğru yeniden formasına kavuşarak kısa da olsa sahalara döndü.

OKAY YOKUŞLU

Orta saha oyuncularından Okay Yokuşlu ise yaşadığı kıkırdak hasarı, alt baldır sakatlığı ve antrenman eksikliği nedeniyle 79 gün takımdan ayrı kaldı.

Süper Lig’de 23 maçta 1654 dakika süre alan Okay, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri, Konferans Ligi Elemeleri ve Türkiye Kupası’nda da görev alarak toplamda 29 maçta 2062 dakika sahada kaldı.