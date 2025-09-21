Abone ol: Google News

Trabzonspor'dan Gaziantep FK maçı sonrası hakeme tepki

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep FK karşılaşması sonrası maçın hakemi Arda Kardeşler'le ilgili sosyal medya hesabından tepki dolu bir paylaşım yaptı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 21.09.2025 00:19

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından bordo mavililer, hakem Arda Kardeşler'e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

"BU ŞAHSIN BİR DAHA TÜRK FUTBOLUNDA GÖREV ALMASINA İZİN VERİLMEMELİDİR"

Bordo-mavili kulüpten yapılan videolu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bu görüntü; bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur. Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için; atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'nun derhal harekete geçmesi kaçınılmazdır. Bu şahsın bir daha Türk futbolunda görev almasına izin verilmemelidir."

Eshspor Haberleri