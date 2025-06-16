Trabzonspor'dan Minguzzi ailesini ziyaret

Trabzonspor’un büyük ilgi gören ‘FormaUnutmaz’ tanıtım filminde Ahmet Minguzzi karakterini canlandıran genç oyuncu Eymen Yücel, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy ile birlikte, merhum Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’yi evinde ziyaret etti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Gerçekleşen anlamlı buluşmada, hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi’nin anıları anılırken, Eymen Yücel ve Gözde Atasoy tarafından Yasemin Minguzzi’ye çiçek takdim edildi.

Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı.

"SÜRECİ YAKINDAN İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİMİZİ KAMUOYUNA BİLDİRİRİZ"

Trabzonspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Merhum Ahmet Minguzzi’nin davasının sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için süreci yakından izlemeye devam edeceğimizi kamuoyuna bildiririz.