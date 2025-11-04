Trabzonspor’dan Stefan Savic’in sağlık durumuyla ilgili açıklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzonspor’da, Süper Lig’in 11’inci haftasında Galatasaray ile oynanan maçın 50'nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Stefan Savic’in sağlık durumuna ilişkin sağlık kurulu bir açıklama yaptı.

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncunun sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edildiğini söyledi.

"TEDAVİSİNE SAĞLIK EKİBİMİZCE BAŞLANMIŞTIR"

Beşir, "Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 11’inci haftasında oynadığımız Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic’in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.