Trabzonsporlu futbolculardan tepki: Yaşananlar büyük bir utanç

Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor’u ağırladı.

Chobani Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golü 45. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti.

Trabzonspor’da Okay Yokuşlu, 20. dakikada VAR incelemesi sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve bordo-mavililer mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

"YAŞANANLAR TÜRKİYE SÜPER LİGİ İÇİN BÜYÜK BİR UTANÇ"

Trabzonsporlu futbolculardan maç sonrasında tepki dolu açıklamalar geldi.

Trabzonspor'un gördüğü kırmızı kart ve maçta yaşananlarla ilgili gelen soruya cevap veren Paul Onuachu, "Yaşananlar Türkiye Süper Ligi için büyük bir utanç" dedi.

"GOL HALA KONTROL EDİLİYOR"

Trabzonspor'un Arnavut yıldızı Ernest Muçi ise, "Maça iyi başladık, golü de bulduk. Şu an hala gol kontrol ediliyor. 10 kişi mücadele etmek kolay değil. İyi mücadele ettik, iyi savunduk. 10 kişi devam etmek kolay olmadı." ifadelerini kullandı.

Muçi, ayrıca, "Harika ve iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. İyi mücadele ettik." sözlerini sarf etti.

"TÜRK FUTBOLUNUN MAĞLUBİYETİ"

Trabzonspor forması giyen Stefan Savic, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalada şöyle dedi: