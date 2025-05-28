Trabzonsporlu oyuncular, Ukraynalı çocuklarla buluştu

İHA
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği ile yapılan iş birliği çerçevesinde, Trabzon’da misafir edilen 9-15 yaş aralığındaki Ukraynalı çocuklar, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Trabzonsporlu futbolcular Oleksandr Zubkov, Danylo Sikan ve Arseniy Batagov ile bir araya geldi.
HATIRA FOTOĞRAFLARI ÇEKİLDİ
Gerçekleşen buluşmada çocuklarla birlikte yemek yiyen futbolcular, misafir çocukların formalarını imzaladı.
Buluşma, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış