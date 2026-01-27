Beşiktaş, Yasin Özcan'ı İstanbul'a getiriyor

Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmeleri kapsamında Yasin Özcan'ın bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, genç futbolcunun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması amacıyla İstanbul'a geleceği belirtildi.

"BU AKŞAM İSTANBUL'A GELECEKTİR"

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbolcu Yasin Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Yasin Özcan’ı taşıyan uçak bu akşam 20.40’ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır.