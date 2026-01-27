Abone ol: Google News

Beşiktaş, Yasin Özcan'ı İstanbul'a getiriyor

Beşiktaş, bonservisi Aston Villa'da bulunan milli futbolcu Yasin Özcan'ı bu akşam İstanbul'a getiriyor.

Yayınlama Tarihi: 27.01.2026 13:59
  • Beşiktaş, Yasin Özcan'ı transfer görüşmeleri için bu akşam İstanbul'a getiriyor.
  • Genç oyuncunun sağlık kontrolleri ve görüşmelerin tamamlanması planlanıyor.
  • Özcan, kariyerine Kasımpaşa'da başladı ve Aston Villa'ya 7 milyon euro bedelle transfer oldu.

Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmeleri kapsamında Yasin Özcan'ın bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, genç futbolcunun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması amacıyla İstanbul'a geleceği belirtildi.

"BU AKŞAM İSTANBUL'A GELECEKTİR"

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbolcu Yasin Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Yasin Özcan’ı taşıyan uçak bu akşam 20.40’ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır.

ASTON VILLA BONSERVİSİNE 7 MİLYON EURO VERDİ

Kariyerine Kasımpaşa altyapısında başlayan Yasin Özcan'ı 2025 yılında Premier Lig ekibi Aston Villa 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Sonrasında Belçika ekibi Anderlecht'e kiralanan 19 yaşındaki defans oyuncusu, A Takım'da 5 maça çıktı.

Milli oyuncu Anderlecht'in U23 takımında da 4 maçta forma giydi.

