Beşiktaş duyurdu! Wilfred Ndidi'nin babası vefat etti

Beşiktaş forması giyen Wilfred Ndidi, babasını kaybetti.

Beşiktaş Kulübü, Ndidi'nin babası Sunday Ndidi'nin, trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

"BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"

Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin kıymetli babası Sunday Ndidi’nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Futbolcumuz Wilfred Ndidi'ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.