Trabzonspor'un Kayserispor mesaisi başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Cuma günü sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın, ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

2 İSİM YER ALMADI

Antrenmanda sakatlıkları bulunan Mustafa Eskihellaç ile Anthony Nwakaeme yer almadı.

Andre Onana, Paul Onuachu, Batagov ve Christ Inao Oulai ise salonda yenileme antrenmanı yaptı.

Bordo-mavili diğer oyuncular ise yarı sahada çift kale maç ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.