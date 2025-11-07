Trabzonspor'un konuğu Alanyaspor

- Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın Alanyaspor'u ağırlayacak.
- Takım, sahasındaki yenilmezlik serisini ve zirve tırmanışını sürdürmeyi hedefliyor.
- Trabzonspor'da eksik oyuncular arasında kırmızı kart cezalısı Benjamin Bouchouari, Stefan Savic ve Batagov bulunuyor.
Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor, yarın saat 17.00'de evinde Alanyaspor ile karşılaşacak.
Bordo-mavililer, Akdeniz ekibi karşısında 3 puanla ayrılarak hem sahasındaki yenilmezlik serisini hem de zirve yolundaki tırmanışını sürdürmeyi hedefliyor.
Bordo-mavililerde, kırmızı kart cezalısı Benjamin Bouchouari'nin yanı sıra tedavileri süren Stefan Savic ve Batagov’un forma giymeleri beklenmiyor.
İKİ TAKIM ARASINDA 19. RANDEVU
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 18 maçta bordo-mavililer 6 galibiyet alırken, Alanyaspor ise 8 kez kazandı. 4 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibinin 27 golüne, Alanyaspor 32 golle yanıt verdi.
Trabzonspor ile Alanyaspor arasında Trabzon’da oynanan 9 maçta ise üstün gelen bordo-mavililer oldu. Karadeniz ekibi, evindeki mücadelelerde 4 galibiyet elde ederken, Akdeniz ekibi ise 3 kez 3 puana uzandı. 2 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Evinde 16 gol atan Trabzonspor, kalesinde 14 gole engel olamadı.
Trabzonspor, rakibi Alanyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde ve grup karşılaşmalarında yaptığı 2 maçı da kazanan taraf olmuştu.
TEKKE ALANYASPOR'A HİÇ KAYBETMEDİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig’de Alanyaspor’a karşı çıktığı maçları kaybetmedi.
Geçtiğimiz sezon bordo-mavililer, Tekke yönetiminde rakibini 4-3 mağlup ederken, 2022-23 sezonunda İstanbulspor’un başında da 2-1 galip gelmişti.
Trabzonspor-Alanyaspor müsabakasını Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Erdem Mertoğlu olacak.