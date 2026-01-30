Trabzonspor'un takım otobüsüne taşlı saldırı

Trabzonspor’un, Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi takım otobüsü taşlı saldırıya uğradı.

Bordo-mavili kafile, stadyuma hareket ettiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından hedef alındı.

Yaşanan saldırı Trabzonspor camiasında tepkiye yol açarken, Trabzonspor Kulübü resmi hesaplarından bir kınama mesajı yayımladı.

KULÜPTEN KINAMA MESAJI

Mesajda, son günlerde kulübe yönelik art arda gerçekleşen saldırıların kabul edilemez boyuta ulaştığı vurgulandı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor deplasmanının dönüş yolunda Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın aracına yönelik gerçekleştirilen eylemin ardından, bu kez de Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsümüze taşlı saldırı gerçekleşmiştir. Arka arkaya yaşanan bu menfur olaylar kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Kulübümüze yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde kınıyor; faillerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezaları almalarını bekliyoruz.