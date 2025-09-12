Transfer dönemi sona eriyor! İşte bonservisi elinde olan futbolcular

Transfer döneminin sona ermesine saatler kala birçok oyuncu kendisine kulüp bulamadı.
Hal böyle olunca dünyada bonservisi elinde olan ve boşa çıkan futbolcuların listesini sizin için derledik.
Orta sahada Oriol Romeu (33), Daler Kuzyaev (32), Miralem Pjanic (35), Fredrik Midtsjö (32), Fernando Reges (38), Giacomo Bonaventura (36) ve Jonjo Shelvey (33) gibi deneyimli isimler öne çıkıyor.
TECRÜBELİ İSİMLER, KARİYERİ DİKKAT ÇEKEN YILDIZLAR...
Hücum hattında ise dikkat çeken boşta oyuncular arasında Diego Costa (36), Vincent Aboubakar (33), Djaniny (34), Gerard Deulofeu (31), Paco Alcacer (31) ve Lorenzo Insigne (36) yer alıyor.
Savunmada Jason Denayer (30), Samuel Umtiti (31), Daniel Amartey (30), Mattia Caldara (31), Sergio Reguilon (28), Juan Bernat (32), Layvin Kurzawa (32), Benjamin Mendy (31), Rick Karsdorp (30) gibi isimler bulunuyor.
İŞTE O OYUNCULAR
Kalede ise Rui Patricio (37) boşa çıkan deneyimli file bekçisi olarak öne çıkıyor.
Kanatlarda Hakim Ziyech (32), Nathan Redmond (31), Zymer Bytyqi (28) gibi isimler dikkat çekiyor. 10 numara pozisyonunda ise Dimitri Payet (38), Dele Alli (29), Rafinha (32) göze çarpıyor.
EN GENÇ SERBEST OYUNCULAR
Gustavo Assunçao (25) – Orta saha
Takehiro Tomiyasu (26) – Sağ bek
Dele Alli (29) – On numara
Bu üçlü, yaş olarak diğer serbest oyunculara göre daha genç ve kulüpler için yatırım potansiyeli taşıyor.
EN TECRÜBELİ İSİMLER
Dimitri Payet (38) – On numara
Fernando Reges (38) – Orta saha
Rui Patricio (37) – Kaleci
Lorenzo Insigne (36) – Sol kanat
Diego Costa (36) – Santrfor
Tecrübeleriyle öne çıkan bu oyuncular, yaşı ilerlese de kısa vadede takımlarına liderlik edebilir.
MEVKİLERE GÖRE DİKKAT ÇEKEN OYUNCULAR
Kaleci: Rui Patricio (37)
Stoper: Samuel Umtiti (31), Jason Denayer (30)
Sol bek: Sergio Reguilon (28), Juan Bernat (32)
Orta saha: Miralem Pjanic (35), Tiemoue Bakayoko (31), Oriol Romeu (33)
Kanat: Hakim Ziyech (32), Nathan Redmond (31), Gerard Deulofeu (31)
Forvet: Vincent Aboubakar (33), Diego Costa (36), Paco Alcacer (31)