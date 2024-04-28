Tümer Metinden Musrati'ye: Tuhaf kokular geliyor Al- Musrati, Beşiktaş formasıyla çıktığı ikinci derbiye de olumsuz anlamda damgasını vurdu. Tümer Metin Libyalı oyuncuyla olumsuz açıklamalar yaptı.

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Beşiktaş'ın 9 Şubat'ta Braga'dan 11+1 milyon euro karşılığı transfer ettiği Libyalı orta saha Al-Musrati, derbi maçlardaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Siyah beyazlı formayla ilk derbi maçına Galatasaray'a karşı çıkan Al-Musrati, 2. dakikada kendi kalesine gol attı.

Beşiktaş, derbiyi Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup tamamladı.

Kadıköy'de kırmızı kart

Kariyerinin ikinci İstanbul derbisine Kadıköy'de çıkan Al-Musrati, 25. dakikada Fred'e yaptığı faulün ardından VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

"Tuhaf kokular geliyor"

Tümer Metin, Al-Musrati'nin performansıyla ilgili olarak "Beşiktaş tarihinin en pahalı iki transferinden biri derbide takımını yalnız bırakıyor. Deneyimli diye transfer edilen bir oyuncu bu hatayı yapar mı? Tuhaf kokular geliyor." yorumunu yaptı.

9 maçta gole katkısı yok

Al Musrati, Beşiktaş formasıyla çıktığı 9 maçta kendi kalesine attığı gol hariç siyah beyazlı takım adına ne gol atabildi ne de asist katkısı yapabildi.