Türkiye - Gürcistan maçının tribün gelirleri Gazze'ye bağışlanacak

Türkiye, mazlum Gazze halkının yanında...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yarın Türkiye ile Gürcistan karşı karşıya gelecek.

Milli takımımızın ev sahibi olduğu maç Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

TRİBÜN GELİRLERİ GAZZE'YE BAĞIŞLANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kocaeli'nde oynanacak maç öncesinde önemli bir karar aldı.

Yapılan açıklamada maçın tribün gelirlerini Gazze'ye bağışlama kararı alındığı belirtildi.

"BU SOYKIRIMI BİR KEZ DAHA LANETLİYORUZ"

TFF'den yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

TFF Yönetim Kurulu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda yarın oynanacak Türkiye - Gürcistan maçının tribün gelirlerini insanlık dramı yaşayan Gazze halkına bağışlama kararı almıştır.



Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırımı bir kez daha lanetliyor, tüm taraftarlarımızı Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede tek ses, tek yürek olarak Ay-Yıldızlı ekibimizi desteklemeye davet ediyoruz.