Türkiye - İspanya maçı Avrupa basınında gündem oldu

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Konya'da İspanya'yı ağırladı.

Millilerimiz, karşılaşmada 6-0'lık skorla ağır bir yenilgi aldı..

Karşılaşma, İspanyol basını başta olmak üzere Avrupa'da gündem oldu.

İşte atılan manşetler...

MARCA: İSPANYA TÜM FUTBOL DÜNYASINI KORKUTUYOR

"İspanya tüm futbol dünyasını şaşırtıyor ve korkutuyor. Türkiye, grubun tek başına lideri olan İspanya'nın muhteşem oyunu ve sayısız gol fırsatları karşısında hiçbir şey yapamadı.

Şu anda İspanya'nın oyununa yaklaşan başka bir takım olmadığını yüksek sesle söyleyebiliriz."

AS: ARDA GÜLER - LAMINE YAMAL...

"Pedri ve Mikel Merino'nun senfonisi. Barça ve Arsenal oyuncuları, Türkiye'de İspanya'nın gösterisine liderlik etti.

Arda Güler ve Lamine Yamal arasında yaşanan gergin an, itiş kakışla sona erdi."

A BOLA: TÜRKİYE'YE ŞANS TANIMADI

"İspanya, Pedri ve Merino'nun muhteşem performansıyla Türkiye'yi mağlup etti.

İspanyollar, Türk takımına şans tanımadı ve grubun tek lideri oldu."

LEQUIPE: İSPANYA ŞOV YAPTI

"İspanya, Türkiye'nin sahasında muhteşem gollerle şov yaptı.

Hücumda muhteşem bir performans sergileyen İspanya, Türkiye'yi 6-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası yolunda rahat bir şekilde ilerlemeye devam etti."

ESPN: EZİCİ BİR GALİBİYET

"Geçen Perşembe günü Bulgaristan'da 3-0 galibiyetle başlayan İspanya, bir kez daha güçlü bir mesaj verdi.

Arsenal'den Mikel Merino hat-trick yaparken, Avrupa şampiyonu İspanya, Türkiye'de 6-0'lık ezici bir galibiyetle Dünya Kupası elemelerine başlangıç yaptı."

EL MUNDO DEPORTİVO: MÜKEMMELLİĞİ YAKALAMIŞ DURUMDA

"İspanya milli takımı, E Grubu'nda tek başına liderliğe yükselerek Dünya Kupası'na doğru dev bir adım attığı tarihi bir gece yaşadı.

Pedri, iki golle takımın pusulası olurken, Merino'nun hat-trick'i ve Ferran'ın golüyle galibiyet geldi."

EL PAIS: TÜRKİYE'DE YIKICI SENFONİ

"İspanya'nın Türkiye'de yıkıcı senfonisi. İspanya, Dünya Kupası yolunda en zorlu rakibini Pedri'nin iki golü ve Mikel Merino'nun üç golüyle ezip geçti."