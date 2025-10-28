Abone ol: Google News

Türkiye Kupası'nın heyecanı 5 maçla devam etti

Türkiye Kupası 3. eleme turunda oynanan 5 maç sonucunda Sivasspor, Aliağa Futbol, Fethiyespor, Vanspor ve Kahramanmaraşspor, tur atladı.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 17:16
Türkiye Kupası 3. eleme turuna 5 müsabakayla devam edildi.

Karşılaşmaların ardından Sivasspor, Aliağa Futbol, Fethiyespor, Vanspor ve Kahramanmaraşspor, bir üst tura yükseldi.

ALINAN SONUÇLAR

Kepezspor-Sivasspor: 1-3

Kahramanmaraşspor-Ümraniyespor: 4-0

Fatsa Belediyespor-Vanspor: 3-3 (Penaltılar 6-7)

Dersimspor-Fethiyespor: 0-3

Aliağa Futbol-Serikspor: 4-3

