Türkiye Kupası'nın heyecanı 5 maçla devam etti

- Türkiye Kupası 3. eleme turunda 5 maç oynandı.
- Sivasspor, Aliağa Futbol, Fethiyespor, Vanspor ve Kahramanmaraşspor tur atladı.
- En dikkat çekici sonuç Kahramanmaraşspor'un Ümraniyespor'u 4-0 yenmesiydi.
Türkiye Kupası 3. eleme turuna 5 müsabakayla devam edildi.
Karşılaşmaların ardından Sivasspor, Aliağa Futbol, Fethiyespor, Vanspor ve Kahramanmaraşspor, bir üst tura yükseldi.
ALINAN SONUÇLAR
Kepezspor-Sivasspor: 1-3
Kahramanmaraşspor-Ümraniyespor: 4-0
Fatsa Belediyespor-Vanspor: 3-3 (Penaltılar 6-7)
Dersimspor-Fethiyespor: 0-3
Aliağa Futbol-Serikspor: 4-3