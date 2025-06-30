Türkiye'de transfer dönemi resmen başladı

Uçak takipleri, kağıt üstünde yapılan kadro dizilişleri, kurulan hayaller...

Türk futbolseverlerin heyecanla beklediği yaz transfer dönemi başladı.

Türk takımlarının yaklaşık 2 buçuk ay boyunca kadrolarını şekillendireceği süreç, taraftarlar tarafından yine ilgiyle takip edilecek.

GALATASARAY SANE'YLE, BEŞİKTAŞ İSE JURASEK'LE ANLAŞTI

Şu ana kadar, son şampiyon Galatasaray, transfer dönemi başlamadan kadrosuna kattığı Leroy Sane ile dikkatleri üzerine çekti.

Beşiktaş ise Çek sol bek David Jurasek'i renklerine bağladı.

2 TRANSFER DE TRABZONSPOR'DAN GELDİ

Karadeniz ekibi Trabzonspor da İtalyan stoper Rayyan Baniya ve Portekizli bek Wagner Pina ile kadrosunu güçlendirdi.

2025-2026 yaz transfer dönemi 30 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Yaklaşık 2,5 ay sürecek dönem 12 Eylül Cuma günü son bulacak.